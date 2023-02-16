Emekliye 3 gün içinde 123.000 TL ödeme verilecek: Son dakika duyuruldu

Emekli maaş hesabı üzerinden başvuru gerçekleştirerek, 123000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, bugün itibariyle, duyuru yapıldı ve 3 gün süre kaldığı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasına kamu bankaların yanı sıra özel bankalar da destek vererek sizlerin hesabına, ödemeler yatırmaktadır. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaşınızı bu bankadan üzerinde almanız durumunda size verilecek olan kredilerde 123000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm krediler, 12 ay vadeli olarak sizlerin hesabına yatırılmaktadır. başvurunuzu aşağıdaki bankalar üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız bu bankalar üzerinden maaş alımınız veya emekli maaşınızı bu bankaya taşımayı taahhüt etmeniz gerekiyor.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi...

Emekli kredisi dediğimiz zaman aklımıza gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi ödemeleri vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, daha önce kredi kullanmadıysa 123000 TL'ye kadar maaşlarına göre, kredi ödemeleri alabiliyor. 12 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar, hızlı bir şekilde ödemeler verecek olan Ziraat Bankası, yaptığı yeni kampanyada hemen aynı gün içinde ödeme veriyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası Emekli Kredisi...

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de Emekli Kredisi kampanyasına katılabilir ve hızlı bir şekilde 123000 TL emekli ödemesi alabilirsiniz. Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 3 gün içerisinde sizlere verilecek olan kredi hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi ödemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası Emekli Kredisi ödemesi vermektedir.