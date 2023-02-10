TC kimlik son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar dikkat! Ödeme alacaksınız, Bugün akşam başladı

Kimlik numarası son hanesine göre, başvurularını gerçekleştirerek, nakit kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve bu akşam başlatılan kredi kampanyası DenizBank tarafından sizlere yapılacak.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruyla birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları istedikleri zaman ödeme alabilecekleri bir kredi paketi hazırladı. Kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek istiyorsanız beni ben hızlı birşekilde sizlere kredi ödemesi vermektedir.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranız önemli olacak ve kredi başvurusu yaptıktan sonra, TC kimlik numarası üzerinden bir sorgulama yapılarak kredi ödemesi alıp almadığınızı göreceksiniz. Denizbank, bu işlemler için özellikle de kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlara SMS ile kredi başvurusu yapmasını önemli olarak bir şekilde sunuyor.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurusu için cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak ve onaylanan tutar, hesaplar dahilinde hemen görülecektir. Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi kullanacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeler verilmektedir.