15 Yaşındaki Kız Enkaz Altında Zeynep Bastık Şarkısı Dinlemek İstedi! Şarkıcıdan Yanıt Gecikmedi

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremin 99. saatinde Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi 15 yaşındaki Ayfer’i enkaz altından çıkardı. Depremin 101. saatinde de 15 yaşındaki Ayfer'in 13 yaşındaki kız kardeşi Fatma canlı bir şekilde çıkarıldı. Kurtarma sırasında Büyükşehir Belediyesi itfaiye yerleri küçük kızın isteği üzerine ünlü şarkıcı Zeynep Bastık şarkısını açtı. Gül Beyaz Gül şarkısını küçük kızın isteği üzerine açan itfaiye yerleri gündemde yer aldı.

20 bine yakın kişinin Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem sırasında hayatlarını kaybettiği öğrenilmişti. Felaketin 5. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken 15 yaşındaki kızın enkaz altında itfaiye erlerinden istediği şey ise günün en çok konuşulan konusu oldu.

Depremin 5. gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bir kurtarışa daha imza atarak isimlerinden söz ettirdi. Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Ayfer ile 13 yaşındaki kız kardeşi Fatma, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi arama kurtarma ekibi tarafından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi zamana Karşı yarıştı ve sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alındı ve sonrasında binada uzun bir koridor açtı. Sonunda 15 yaşındaki Ayfer'in bulunduğu noktaya ulaşan itfaiye yerleri 10 saat süren kurtarma sırasında genç kızın bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşup sorular sormaya çalıştı. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Gül Beyaz Gül isimli şarkıyı dinlemek istediğini belirten 15 yaşındaki Ayfer ise dikkat çekti. Daha sonra dondurmayı özlediğini belirten küçük kız itfaiye erlerinden birlikte dondurma yeme sözü de aldı. Kurtarma işlemleri sırasında Antalya Büyükşehir itfaiye erleri genç kıza cep telefonlarından istediği şarkıyı açıp dinletti ve genç kız konuşa konuşa enkazdan sağa bir şekilde çıktı.

Ayfer isimli küçük kız enkaz altından sağ bir şekilde çıktıktan sonra 13 yaşındaki kardeşi Fatma'dan da hayat belirtisi alındı Ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bölgede kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Depremin 101. saatinde itfaiye erleri Ayfer’i ve kız kardeşi Fatma’yı canlı olarak çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine de teslim etti. Sizler için haberimizin devamında ünlü şarkıcı Zeynep Bastık tarafından yapılan açıklama ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da yaşananlar sonrasında bir açıklamada bulunarak duygularını dile getirdi. Ayfer'e ve kız kardeşi Fatma'ya ulaştıklarını belirten ünlü şarkıcı, kız kardeşlerin ailesini ve yakınlarını kaybettiğini öğrendiklerini belirtti. Çok çok üzgün olduğunu ve en kısa sürede Ayfer ile bir araya geleceklerini belirten Zeynep Bastık, genç kız şarkı ya da konser ne isterse yapacağını söyledi. Eğitim hayatları boyunca kız kardeşiyle beraber maddi manevi yanlarında olacağına söz verdiğini açıklayan ünlü isim, Ayfer sayesinde tarifsiz duygular içerisinde olduğunu belirtti. Ayfer'e ve kardeşine sarılmak için gün sayacağını belirten başarılı şarkıcı Zeynep Bastık açıklamaları ile adından söz ettirdi ve gündemde yer aldı.