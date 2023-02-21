TC kimlik son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar: 40 bin TL ödeme alın!

Akbank müşterilerine özel bir duyuruda bulunarak, yalnızca müşterilerine özel olarak 40.000 TL tutarında bir ödeme yapacağını, bu ödemelerin de üç ay içerisinde ertelemeli olarak ödenebileceğini duyurdu.

Akbank, resmi kanallar aracılığı ve web sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru kapsamında, bankamatik kartı kullanan bütün müşteriler için 40.000 TL tutarında bir ihtiyaç ödemesi yapılacağını belirtti. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ve bu konuyla ilgili acil olarak nakit para ihtiyacını bulunan bütün vatandaşlara yönelik olarak başlatılmış bu kampanyada, emekli maaşını bu banka üzerinden alan ya da devlet memuru olarak çalışan bütün bireysel müşteriler, 40.000 TL tutarındaki bu kredi ödemelerinden hemen faydalanabilecekler. Bu konuda eğer sizlerin ne ihtiyacınız bulunuyorsa, o halde bankanın çeşitli iletişim kanalları üzerinden gerekli başvuru adımlarını izleyerek bahse konu olan bu para için nakit ödemelere başvurabilirsiniz.

Özellikle, bankanın internet uygulaması üzerinden ve SMS yöntemi ile zaman kaybetmeden hemen bu nakit parayı alabilmek için başvuru adımlarını gerçekleştirebilir ve size en uygun olan ödeme seçeneklerini kullanarak, nakit ihtiyaçlarınızı zaman kaybetmeden getirebilirsiniz. Banka tarafından başvuru süreçleri titizlikle incelenecek ve burada olumlu olan vatandaşlar için birkaç dakika içerisinde hemen olumlu mesajlar kendilerine iletilerek nakit tutarlar banka hesaplarını aktarılacaktır.

Zaman kaybetmeden hemen gerekli adımları atabilir ve başvuru süreçlerini başlatabilirsiniz. Kredi notu da başvuru süreçlerinde önemli bir konu olarak banka tarafından ele alınmaktadır.