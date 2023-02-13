TC Kimlik Rakamlarının Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olan Kişiler: 90.000 TL Ödeme Devam Ediyor

TC Kimlik numaranızın son hanesine göre ödemeler, alabileceğiniz kampanyaların devam ettiği bankalar tarafından duyuruldu. Kimlik numaramıza göre başvurunuzu gerçekleştirerek, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından yapacağınız kredi başvurularında, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların uygun faizlerle ödemeler, alabilecekleri kampanyalar devam ediyor.

90000 TL 24 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından verilecek olan bu krediler düşük faiz oranları ile birlikte ödenecektir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan bu kredi ödemelerinde şartları uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ödemelerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalara, internet üzerinden ve cep telefonları üzerinden de ulaşabilecek.

TC KİMLİK İLE 90.000 TL KREDİ

Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada, kredi kullanacak olan vatandaşların daha önce kredi ve kredi kartı ödemeleri düzenli olmaları durumunda kredi notu sorgulaması sonrasında yüksek çıkmasıyla birlikte 90000 TL'ye kadar kendi belirledikleri limitler dahilinde kredi ödeme salabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belli şartlar dahilinde ödemelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirerek banka müşterisi olan tüm vatandaşlara internet bankacılığı uygulaması üzerinden de bu başvurulardan yararlanabileceğini söyledi.

Tc Kimlik numaranız üzerinden, Akbank aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi alabiliyor, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

Tc kimlik ile Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarda kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın mobil uygulaması üzerinden ve bankanın internet sitesine giriş yaparak, internet şubesi üzerinden de 90000 TL kredi başvurusunu gerçekleştirebilmektedir.