Son dakika: Ziraat Bankası-Vakıfbank-Halkbank banka hesabı olanlar için sabah duyuru yapıldı

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar için duyuru yapıldı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabınızın olması durumunda sizlere verilecek olan krediyi şubat ayı sonuna kadar uzatıldı. Banka müşterileri olan vatandaşlar için düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanından faydalandırarak ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlayacak olan kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu kredi kampanyasında uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeleri hemen aynı gün içinde vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirirken, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz, düşük faizli kredi verecektir.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları tarafından yapılan kredi kampanyası...

Son zamanlarda özellikle kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere destek verecek olan bu bankalar üzerinden işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlara duyuru paylaşıldı. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinde hesabı olan vatandaşlar, gelir belgesiz olarak kullanabilecektir 50000 TL krediler haricinde daha yüksek limitlerde krediler kullanabilirler ve bankaların şubat ayı içerisinde başlatmış oldukları düşük faizli krediden faydalanabilirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi aynı zamanda bankaların internet sitesi, müşteri hizmetleri numarası ve bankaların kendi ATM'leri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise bankacılık işlemlerini internet bankacılığı uygulamalarından yapabildikleri gibi artık 50000 TL'ye kadar olan krediler içinde başvurularını, mobil uygulamalar üzerinden yapabiliyor.