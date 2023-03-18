TC Kimlik Rakamları Üzerinden Ödemeler Devam Ediyor, 0-2-4-6-8 Olanlar, Son Rakamlarına Göre 100.000 TL Ödeme Alıyor

Tc kimlik, rakamların son hanesine göre, 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi olacak olan kişilere bu hafta içerisinde de bu ödemeler gelir belgesiz ve düşük faiz oranları ile birlikte verileceği açıklandı.

Tc kimlik rakamlarınıza göre alabileceğiniz kampanyaları katılmak istiyorsanız, Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir. Sizlerde başvuru gerçekleştirerek, 100000 TL gibi yüksek limitli kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank ve Akbank, resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan bu kredi haberiyle birlikte 24 ay vadeli kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3, ertelemeli kredi ödemesi verileceği açıklandı. Denizbank ve Akbank Bireysel Kredi olarak vereceği kredilerde kişilerin kredi notuna bakarak, ödemeler gerçekleştirecek ve bu ödemelerden faydalanacak olan vatandaşlara sonuç verecektir.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Denizbank, yapmış olduğu kredi kampanyasında başvuruları, cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da almaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunu, Cebimde Kredi kampanyası olarak başlatan Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için cep telefonları üzerinden atılacak, ücretli mesaj ile birlikte kredi sonucunu hemen söylemektedir.

Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı: 32 80-e göndererek kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Akbank üzerinden de ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda, isterlerse, SMS atarak, isterlerse de banka şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak bankanın vermiş olduğu 24 ay vadeli 100000 TL kredi kampanyasına katılabilir.

100000 tl Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yaparsanız, onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırılarak kullandırılır ve Akbank üzerinden sizlere düşük faizli kredi imkanı sağlanmaktadır.