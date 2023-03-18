TBMM Geçti, Bu Sabah Yayınlandı, Emekliler İçin Kaçırılmayacak Fırsat Duyurusu Yapıldı

Son dakika haberine göre, Meclis onayından geçen ve sabah yayınlanan, emekliler için yapılacak olan kredi kampanyası ile ilgili duyuru paylaşıldı.

Emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalar üzerinden nakit kullanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli maaşını kendi bankalarından alan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu kampanyayı devlet destekli olarak verecek ve 100000 TL'ye kadar sizlere, ödemeler yaparak ay sonuna kadar bu desteklerden faydalanmanızı olanak sağlayacak ve kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan kişilere, Bayram Kredisi verilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 100000 TL emekli kredisi kampanyası detayları nelerdir?

Kampanyaya başlamak için başvuru yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almanız gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden, bayram kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden alacakları kredilerde şartlar dahilinde hızlı bir şekilde ödemeler gerçekleştirilecek ve nakit kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilecektir.

24 ay vadeli kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız bu bankalar üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız ile birlikte başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve nakit krediniz hemen alabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte vermiş olduğu 100000 TL kredilerle birlikte nakit kredi ödemelerine hemen gerçekleştirmektedir.

3 kamu bankası üzerinden de gerçekleştirilecek olan bu kampanyalara katılarak nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde verilir ve bu bankalar üzerinden kredi kullanmanız durumunda işlemleriniz hızlı birşekilde yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri ve uygun faizlerle kredi kullandıracakları bir kampanya açıkladı.

100 bin TL'ye kadar kullanmış olduğumuz devlet destekli kredilerden faydalanmak isteyen vatandaşların diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçları da kapatılacak ve bu kişilere kredi desteği hızlı bir şekilde sağlanacaktır. 100000 TL ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanacak olan emekler sadece banka şubelerine giderek Kimlikleriyle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilmektedir.