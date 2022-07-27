T.C Kimlik Numarasının Sonu Çift Olanlara 12.100 TL Ödeme!

T.C Kimlik numarasının sonu çift hane olanlara 12 100 TL ödeme yapılacak. Sonu 0.2.4.6.8 ile biten numaralara 12 100 TL yatırılacak. Başvuru yapmak koşulu ile alınacak kredi desteği için ayrıntılar haberimizde…

T.C Kimlik numarasının sonu "0.2.4.6.8" olanlar 12.100 TL ödeme alacak. TC kimlik numarasına göre yapılacak ödemeler banka üzerinden vatandaşlara ödenecek. 12 100 TL tutarında olan ödemeler QNS Finansbank ve Akbank üzerinden yapılacak. Nakit sıkıntısı yaşayan ve ekonomik yönden sıkıntılar yaşayan vatandaşlara hızlı bir şekilde ödeme yapılacak. Acil destek kredisi imkânı ile vatandaşlar sıkıntılarını giderek rahatlamış olacak.

Son dakika haberi olarak vatandaşlara yapılan duyuru ile işlem yapmak isteyenler iki banka üzerinden kampanyaya katılım sağlayabilirler. 12 100 TL ödeme alabilir ve tutarı hesaplarına hemen aktarabilirler. Nakit kredi alacak olan vatandaşlar her iki banka üzeriden 36 ay vadeye dayanan seçenekler ile krediyi kullanabilecek. Bunun yanı sıra 3 ay erteleme fırsatı da sunuluyor.

QNB Finansbank'tan Başvuru Nasıl Yapılacak?

QNB Finansbank üzerinden yapılacak başvuru için SMS yöntemi kullanılabilir. SMS ile başvuru yapmak için TC kimlik numarası üzerinden işlem yapılabilir. TC kimlik numarası 5030 nolu numaraya mesaj olarak gönderilerek başvuru yapılabilir. Başvurunun ardından kısa bir süre sonra kredi ile ilgili bilgilendirme yapılır. Onay alınması halinde kredi tutarını hemen hesabınıza aktarabilirsiniz. Başvurular ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden yapılabildiği gibi müşteri hizmetlerinden de yapılabilir. Başvuruda bulunan kişinin kredi notunun 1200 ve üzerinde olması gerekir.

Akbank Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?,

İhtiyaç kredisine katılım sağlamak için başvuru yapmak isteyenler 12 100 TL tutar için bankanın SMS yöntemini kullanabilir. SMS ile kredi almak isteyenler, 36 ay vadeli seçeneklerden faydalanabilecek. Başvuru için KREDİ TC KİMLİK yazılarak 4425 nolu numaraya mesaj atılabilir. Onay alınması durumunda en yakın banka şubesine gidilerek kredi kullanılabilir. Bunun yanı sıra bankanın mobil uygulaması kullanılarak da kredi alabilirsiniz. Her iki yöntemle başvuru yaparak ihtiyaçlarınızı karşılamak için başvuru yapabilirsiniz.