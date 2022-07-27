Son Dakika! Nakit Ödeme Yapılacak Hesaplarınızı Kontrol Edin, Almayan Kalmasın

Nakit Ödemeler ile ilgili son dakika haberi! Detaylar belli oldu. Hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Ödeme almayan kalmasın. Duyuru nakit almak isteyenlere yapıldı. Duyuru ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Nakit ödeme ile ilgili işlem yapmak isteyenler, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapabilir. Banka işlemleri için banka şubesine gitmeye gerek kalmıyor. İşlemler uzaktan yapılabilecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarını karşılamış olmaları gerekir. Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek olan ödemeden faydalanmak isteyenlerin kredi puanı 1200 ve üzeri olması gerekir.

Kredi notu şartını karşılayan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi notu üzerinden kredi onayı verilecek. İşlemler ise internet üzerinden yapılabilecek. Bankanın internet sitesi üzerinden yapılabildiği gibi, SMS ile ve Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üzerinden de başvuru işlemleri yapılabilecek.

Nakit ödemeden faydalanmak için Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS yöntemini kullanabilirler. SMS yöntemi ile başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarından mesaj kısmından Bireysel TC Kimlik ve aylık gelirlerini yazarak 4411 nolu numaraya mesaj atabilirler. Kredi başvurusu yapıldıktan sonra kısa sürede başvuru yapan kişiye bildirim gelir. Bankanın onay vermesi halinde, nakit ödeme en yakın banka şubesine gidilerek kullanılabilir.

Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek olan krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar, uygun faiz oranları ile verilecek olan krediyi bankanın mobil uygulaması üzeriden de kullanabilirler. Başvurusunu Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üzerinden yapan vatandaşlar, uygun faiz oranları ile onay alınması halinde tutarı hesaplarına hemen aktarabilecek.

Kredi almayı düşünen vatandaşlar, kredi almak için Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek olan krediye katılım sağlayarak başvuru yaptıklarında, onay alınması durumunda kredilerini hemen hesaplarına aktarabilecek. Sizlerde ihtiyaç kredisine ihtiyaç duymanız halinde kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası’nın resmi internet sitesinden gerekli başvuruyu yapabilirsiniz.