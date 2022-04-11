TC Kimlik Numarasının Son Rakamı 0 ile 8 Arasında Olan Kişilere 17.230 TL Ödeme Yapılacak!

Para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan 17.230 TL'lik ödeme kampanyasında, kimlik numaranız ile başvuru yaparak sizlere sonuç verilmektedir. Özel bankalar tarafından başlatılan bu kampanyada 17230 TL ödeme alacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu kampanyalara sadece SMS atarak veya internet üzerinden başvuru yaparak ta katılınabiliyor. Bankalar bu işlemleri yapacak olan vatandaşlar için bazı şartlar oluşturmaktadır, banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilir.

QNB Finansbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Tc kimlik numarası üzerinden 17.230 TL'ye kadar verilecek olan bu krediler sadece bu hafta için geçerli. QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kendi kimlik numaralarını yazabilir, bu mesajı 50 30 numarasına gönderebilir. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı birşekilde kredi sonucu verecek ve onaylanan tutar, hemen ne kadar olduğu hakkında bilgileri SMS ile sizlere gönderecektir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine kimlikleriyle birlikte gidebilir veya bu bankada hesabı olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden hemen ihtiyaç kredisini QNB Mobil uygulaması üzerinden kullanabilir.

Garanti Bankası TC Kimlik Numarasına Göre 17.230 TL Ödeme Veriyor!

Garanti Bankası üzerinden kimlik numaranıza göre, 17.230 TL'ye kadar ödeme alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek veya banka şubesine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için bazı şartlara uygun olması gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılacak ve sizleri ne kadar kredi onayı verdi. hakkında bilgiler gönderilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı almak istiyorlarsa, 1100 ve üzerinde bir kredi not olması gerekmektedir.