Cumhurbaşkanı Gece İmzayı Attı! Her TC Vatandaşına Ödeme Bayrama Kadar Olacak, Çalışan Emekli Memur Ev Hanımı Alacak. Devlet destekli olarak 18 yaşından büyük olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların 5 dakika içerisinde onay alabilecekleri yeni kredi kampanyası duyurusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da yapılan bu kampanya duyurusu sonrasında 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi çıktı doğuracak olan vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilecekleri haberi geldi.

Acil para ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alabileceğiniz bu kredi kampanyasında 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve gelir belgesiz olarak kredi onayı alabileceksiniz.

50000 TL'ye kadar ödeme verilecek ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacak

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması gerekmektedir.

Devlet destekli olarak düşük faiz oranları ile kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şubeleri üzerinden veya bankaların resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz.

Banka hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı şifresi oluşturarak bankanın mobil uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabilir ve 50000 TL'ye kadar hemen ne kadar onay aldığını görebilir.

50000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise banka şubelerine gittikleri zaman 36 ay vadeli değil. 24 ay vadeli olarak kredi kullanabilir ve diğer bankadaki olan tüm banka borçlarınızı kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanan borç transferi kredisi alabilir.

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise banka şubesine gitmeden hızlı bir şekilde SMS atarak işlem yapabiliyor.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin.

30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 10 dakika içerisinde TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi detayları hakkında bilgiler verecektir. Nakit ihtiyacı onaylanan kişiler, ister, PTT şubelerinden, isterlerse de ev veya iş adresleri üzerinden kullanılacak bu krediyi işlem yaparak alacaktır.