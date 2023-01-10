T.C kimlik numarasının son hanesi tekli olan vatandaşlara 100.000 TL para yatıyor! 11-12 ve 23 Ocak'ta hesaba bakın!

11-12 ve 23 Ocak'ta hesaba bakın! T.C kimlik numarasının son hanesi tekli olan vatandaşlara 100.000 TL para yatıyor! Özel bankalar ve kamu bankaları T.C kimlik numarasının son rakamı tekli olanlara 100.000 TL ihtiyaç kredisi verecek! Yapılan açıklamada 100.000 TL'ye varan kampanya ile ihtiyaç kredisi çekebilecek. Ayrıca imkandan yararlanan vatandaşlar istedikleri zaman kredi geri ödemeleri yapabilecekler. Sizler de kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

100.000 TL Kredi İçin Kolay Başvuru!

Garanti Bankası üzerinden kredi çekmek isteyen vatandaşlar en yakın şubeye giderek işlemlerini kolayca yapabilir. Ayrıca Garanti Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz.

Ziraat Bankası Başvurusu Son Tarih 23 Ocak!

Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları bu imkandan faydalanabilecek. Banka müşterilerine düşük faizler sunarak ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kredi veriyor. Kamu bankalarından kredi kullanacak kişilerin 100.000 TL için bankaya başvuru yapması gerekmektedir.

SMS ile başvuru yaparak 100.000 TL kredi almak için SMS göndererek ihtiyaç kredisine başvuru yapabilir.

Bunun için T.C kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihi aralarında birer boşluk bırakılarak 4411 numaraya kısa mesaj gönderilmelidir. Kredi başvurunuz kısa sürede sonuçlanarak telefonunuza banka tarafından kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. T.C kimlik numarasının son hanesi tekli ise 100.000 TL ödeme alacak.

haber24.com özel haber