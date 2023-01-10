Son tarih belli oldu: 31 Ocak, Geri Ödemesiz 10.000 TL Almak İçin Acele Edin

Bir banka var ki 31 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapan vatandaşlara tekrardan geri ödenmeksizin 10.000 TL dağıtıyor. Söz konusu olan banka Garanti BBVA şirketi 31 Ocak 2023 tarihine kadar müşterilerine özel başvuru yapan vatandaşlara 10.000 TL geri ödemesiz para ödemesi yapacak.

10.000 TL geri ödemesiz yardımdan faydalanmak için ise banko şubelerinden bireysel olarak başvuru yapma şartı aranıyor. Yeni yılın girmesi ile birlikte acil olarak nakit ihtiyacı olan vatandaşların imdadına Garanti BBVA Bankası yetişiyor. Bankanın bünyesinde emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik başvuru yapmaları halinde 10.000 TL karşılıksız olarak hesaplarına yatırılıyor.

Garanti Bankası’ndan Bomba Fırsat

Garanti Bankası emekli maaşını kendi bünyesinden çeken vatandaşlara yönelik olarak 31 Ocak 2023 tarihine kadar başvuran kişilere 10.000 TL olarak ödeme yapacak. Türkiye’nin güçlü bankaları arasında yerini alan Garanti Bankası yeni yılda emeklilere yapacağı bu özel kampanya ile birlikte adından söz ettirmeyi başardı. Maaşını kendi bankasından alan emeklilerine özel olarak 10.000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz olarak ödenecek bu tutar sayesinde müşterilerine bir jest yapmış oldu.

10.000 TL’ye almak için ise 31 Ocak 2023 tarihine kadar İnternet şubesinden ya da Garanti Bankası’na şahsen başvuru yaparak nakit desteğinden faydalanmak mümkün. 2023 Ocak emekli maaşlarının açıklanmasının hemen ardından bankalardan peşe sıra güzel haberler gelmeye başladı.

Son bomba haberi ise Garanti Bankası yaparak maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca bu bankada maaş alma sözü veren müşterilerine özel olarak ₺10.000 destek yapma duyurusunu internet sitesi üzerinden paylaştı. Bu destekten karşılıksız olarak faydalanmak için ise maaşını 3 yıl boyunca garantiden alma sözü vermiş olma şartı gerekiyor.