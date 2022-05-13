T.C. Kimlik Numarasının Son Hanesi Göre PTT’den Ödeme… PTT T.C. Kimlik Numarasının Son Hanesi göre PTT tarafından ödeme yapılacak. Son hanesi 0 ve çift rakam olan kişilere 25 bin lira ödeme yapılacak. Ödemeler PTT tarafından hemen yapılacak. PTT tarafından başlatılan son dakika kampanyası, acil ihtiyacı olan vatandaşlar için kurtarıcı rolü oynuyor. 1 000 lira ile 25 bin lira arasında değişen ihtiyaç kredisinde, ihtiyacı olan vatandaşların bir nebze olsun ihtiyaçları karşılanmış olacak. Değişik tutarlarda olan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, PTT üzerinden Aktif Bank ile yapmış oldukları bu kampanyaya katılım sağlayabilirler. Kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılarak ihtiyaç kredisi kullanılabilir.

Bireysel müşteriler ile emekli olmuş olan vatandaşların da katılabileceği ihtiyaç kredisinde işlem yapıldığında 25 bin lira tutarında ve 36 ay vadeli ödem imkanları sunuluyor.

Acil ihtiyaç olması halinde PTT tarafından Aktif Bank, internet siteleri üzerinden başvuru yapılabildiği gibi, SMS yöntemi ile de başvuru yapılabiliyor. Bunun yanı sıra PTT gişelerinden de gerekli başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi ihtiyacınız olması ve kredi puanınızın yeterli olmaması durumunda bile sizlere onay verilebilecek. PTT üzerinden başvuru yapıldıktan kısa bir süre sonra kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılarak ne kadar kredi alabileceğinizi görebilirsiniz.

Kampanyaya Başvuru Nasıl Yapılır?

PTT tarafından kredi kampanyasın başvuru yapabilmek için değişik yöntemler mevcut. Bulunduğunuz yerden kalkmadan cep telefonu ile mesaj atılabilir. SMS yolu ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların emekli olması durumunda cep telefonlarından mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakılır, ardından kimlik numarası yazılarak mesaj 3050 nolu numaraya gönderilir. Şayet PTT üzerinden maaş almıyorsanız, cep telefonlarının mesaj kısmına kredi yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarası yazılarak aynı numaraya gönderim sağlanabilir.

Sms yöntemi ile başvuru yapan vatandaşların kredi onayı almaları durumunda Aktif Bank Genel Müdürlüğü tarafından aranarak kredi imkanından faydalanacakları konusunda bilgilendirilir. PTT şubelerinden başvuru yapılması halinde gişe personeli tarafından yardım alınarak emekli kredisi, çalışıyor ise sigortalı olduğunu belirten belgeye ihtiyaç duyulur. Gerekli belgelerin teslim edilmesi yolu ile kredi kullanılabilir.