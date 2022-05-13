Memur ve Emeklilerin Gözü Temmuz Zammında! Beklenen Zam Yapılacak Mı? En En Yetkili İsimden Açıklama Geldi! Yılbaşında yapılmış olan maaş zamlarının sonrasında gelen yaşam pahalılığı sebebiyle aynı ay içerisinde maaşların erimesi ile alım gücünün gitgide düşmesi Türkiye’nin en büyük problemi haline dönüştü. Temmuz ayı içerisinde yılın ikinci yarısı açısından geçerli olması beklenen memur ve emekli maaşı zamları nedenle çok büyük bir merak içerisinde bekleniyor. Engelli vatandaşlar haftası sebebiyle konu ile alakalı bir konuşma gerçekleştiren Ak Parti grup başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, engelli vatandaşların AK Parti hükümetleri dönemi içerisinde titizlikle yaklaşılan bir husus olduğunu açıkladı. Engelli vatandaşların iş yaşamına daha çok katkı sağlamaları açısından gerçekleştirilen düzenleme ile teşvikler, evde bakım aylığı, eğitimler açısından gerekli destek gibi çeşitli konularda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin pek çok konuda oluşturduğu projelerle engelli vatandaşların yanında yer aldığının altını çizdi.

2030 engelli vizyon belgesi detayları neler?

Yapılan girişimlerin yetersiz kaldığını dile getiren Ak Parti grup başkanvekili, hazırlamış oldukları 2030 engelli vizyon belgesi ile bu hususta yapılacak pek çok şeyin planlanmasının gerçekleştirildiğini dile getirdi. Vizyon belgesini kamuoyuna dile getiren Akbaşoğlu, diğer taraftan yaklaşan memur ile emekliler temmuz maaş zammı hususuna da değildi.

İktidarın bütün problemleri gördüğünü ve bu hususta yoğun bir çalışma sürdürdüğünü dile getiren Akbaşoğlu, yapılacak memur ile emekli zamlarının kesinlikle alım gücünü artıracak özelliklere sahip olması açısından çalıştıklarını dile getirdi.