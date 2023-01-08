TC kimlik numarasını yazarak bankalardan 60 bin TL ödeme ve borçlarınızı kapatmak için nakit alın!

TC kimlik numarasını yazarak 60 bin TL ödeme haberi vatandaşa umut oldu. Son zamanlarda yapılan bu kampanyalarda özellikle kredi alarak, borçlarınızı kapatmak için sizlere devlet bankaları ve özel bankalar nakit imkanı sağlayacağını açıkladı. Son dakika haberine göre, Yapı kredi bankası ve Ziraat bankası, yaptığı yeni kampanya ile birlikte, 60 bin TL'ye kadar tüketici kredisi kullandıracak ve bu krediler ile diğer bankalardaki borçlarınızı da anında kapatacaksınız. Ziraat Bankası özellikle kamu bankası olduğundan vatandaşlar için daha cazip geliyor. Düşük faizlerle alacağınız 60.000 TL kredi için bankalar sizlere 24 ay vadeye kadar kredi imkanı sunuyor.

60 bin tl kredi başvurusu için TC kimlik numarası sorgulaması yapılacak!

60 bin TL kredi için tc kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılacak ve bu sorgulama ile birlikte, kredinizi hemen hesaba atacaksınız. Kredi notunuza ve faiz oranlarına göre işlem yapılacak kampanyalar dahilinde, kredi ödemesi alacak kişilere bankalar uygun faizli kredileri hesaplara atacak. TC kimlik numarası sorgulaması sonrasında bankadan nakit kullanacak olan kişiler, 60 bin TL kredi için, kredi notu 1100 ve üzerinde olması yetecektir. İnternet üzerinden ve mobil uygulamalar üzerinden kredi alacaksanız da bankalardan 1500 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması, diğer bankalardaki borçlarınız varsa ve özellikle gecikme varsa, bu borçları kapattıktan 24 saat sonra internet üzernden başvuru yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası ve Yapı Kredi bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Borç kapatmak için kredi alacaksanız, size en yakın banka şubesine giderek işlem yapmanız istenir. Bu şekilde kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, en yakın banka şubelerine giderek kredi alacak kişiler, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredileri hesaplara atacaklardır. Kredi almak isteyenler, ayrıca bankanın şubesi haricinde, banka müşteri hizmetleri numarasını da arayarak kredi kampanyalarını, faiz oranlarını ve başvurusunu yapabilmektedir.

Yapı kredi bankası bu krediler için SMS ile işlem yapacağını açıkladı. SMS ile kredi almak için başvuru yapacak kişiler, Bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir ve Doğum tarhini aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra, kredi için 4411 numarasına mesaj atabilmektedirler.