Tc kimlik numarasını yazarak 75.000 TL ödeme verilecek, Son Dakika Haberler

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bir kampanya hazırlandı. Yapı Kredi Bankası 75.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem desteği vererek uygun faizlerle bu kredileri hesaplarına yatıracağını duyurdu. 24 ay vadeli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere özellikle banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilmektedir.

75.000'ye kadar nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi olarak hesaplarınıza yatırabileceğiniz bu kampanyalara katılarak uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemi yapmaktadır. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden başlatılan bu kampanya duyurusu sonrasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli Kredi alabilecekleri bir kampanya hazırladılar. acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman işlem yapabilecek ve ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek işlem yapabilir veya ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak da hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak kendi cep telefonu numaranız üzerinden 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.