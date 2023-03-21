Ramazan Tatlısı Güllaç Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir, Malzemeleri Nelerdir?

11 ayın sultanı ramazan ayının başlamasına ve ilk orucun tutulmasına sayılı günler kala iftar ve sahur sofraları için hazırlanacak olan yemekler araştırılmaya başlanıldı. Şimdiden iftar sofralarını hazırlayacak olanlar menüleri oluşturmak için harekete geçti ve konu hakkında araştırmalar yaptı. Genelde Ramazan'ın ilk orucunda Türk geleneğine göre güllaç tatlısı sofralarda yer almaktadır. Güllaç Ramazan denildiği zaman Türk mutfağında akla ilk gelen tatlı olmaktadır ve çok lezzetli olmasının yanı sıra hafif bir tatlı olması ile de sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikleri ile sağlıklı tatlılardan biri olan güller pratik bir şekilde hazırlanabilmektedir.

Hafif bir tatlı olması sebebiyle oruç tutulduktan sonra mideyi rahatsız etmediği için Ramazan ayında evlerde sık bir şekilde tercih edilmektedir. En çok Ramazan ayında tüketilmekte olan güllaç ülkemizde geleneksel olarak yapılmaktadır. Peki güllaç yapmak için hangi malzemeler gereklidir, güllaç tarifi nedir?

Güllaç malzemeleri arasında 10 yaprak güllaç, 2 su bardağı şeker, 1,5 litre süt, 2 yemek kaşığı gül suyu ve çekilmiş ceviz gereklidir. Tatlıyı süslemek için ise nar tanesi, ceviz ve fıstık yeterli olmaktadır. Güllacı hazırlamak için öncelikle şeker ile süt tencereye alınarak kaynatılır ve şeker eridiği zaman ocak kapatılarak soğumaya bırakılır. Bu sırada sütün çok fazla kaynamaması önemli olmaktadır aksi takdirde tatlı bir hamur oluşacaktır. Yalnızca içerisindeki şekeri eriterek ocaktan almanız gerekir.

Güllaç yaprakları parlak kısmı üste gelecek şekilde dizilir ve her katı sütlü karışım ile ıslatılır. cevizli karışım katların arasına dökülür ve bu işlem tekrarlanır hazırlanan tatlı dolaba alınır ve 2-3 saat dinlendikten sonra tüketilmeye hazır bir hal alacaktır. Güllaç hamurlarının aşırı derecede ısıtılmaması burada önemli bir noktadır. Güllaç aşırı ısınırsa hamurlaşabilir ve süt sıcak olması durumunda güllaç hamur halini alır.