TC Kimlik Numarasını Göre 11000 TL Ek Ödeme Başladı…TC kimlik numarasının son hanesi 0 ile çift Olanlara 11 bin TL Ek Ödeme Başladı. TC kimlik numaranız 0 veya çift ise sizlerde 11.000 TL ödeme alabilirsiniz.

TC kimlik nosunun son hanesi: 0-2-4-6-8 olan vatandaşlara 11 bin TL ödeme yapılacak. Bu işlemleri gerçekleştirmek için TC kimlik numaranızın son hanesi 0 ile çift ise 11 bin TL ye hak kazanabilirsiniz. TC kimlin numarası üzerinden ek ödeme olarak 11 bin TL alabilirsiniz. Birçok vatandaş kampanyaya katılım sağlayarak kendi hesaplarına hemen ödeme alabiliyor. Kimlik numarası üzerinden yapılacak sorgulama ile ek ödeme alıp almama konusunda test yapabilirsiniz. Başvuruda bulunacak olan vatandaşlar, özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyaya katılım sağlayarak 5 dakika gibi kısa sürede sonuç öğrenebiliyor. Kampanyaya destek veren bankalar Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank olarak ön plana çıkıyor.

Akbank Tarafından Düzenlenen Kampanya

Akbank tarafından yürütülen kampanaya katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonundan mesaj kısmına girerek, kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını yazmak şartı ile 44 25 nolu numaraya gönderebilir. Cep telefonuna gelecek olan bildiri ile kısa sürede sonuç öğrenilebilir. Banka şubelerine gidilmeden de başvurular süratli bir şekilde uygulama üzerinden yapılabilir.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank’ın Kampanyası

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank gibi özel bankaların uygulamaya koyduğu kampanyaya katılım sağlamak için banka şubelerine gitmeye gerek yok. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar bankaların mobil uygulamasını kullanarak başvurularını yapabilirler. Her iki bankanın da mobil uygulamasına girerek, masrafsız ve gelir belgesine gerek kalmadan nakit kredi kullanmak mümkün. 11 bin TL tutarlı krediye başvuru yapılabilir.

Denizbank üzerinden ek olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar SMS yolu ile başvurularını yapabilirler. Bunun için kredim yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazılarak 32 80 nolu numaraya mesaj gönderebilir. SMS ile başvuru yapıldıktan sonra kredi onayı alan vatandaş en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte onaylanmış krediyi kullanabilir. Sizlerde krediye ihtiyaç duyuyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.