İhtiyaç Sahiplerine O Bankadan 33 000 TL Nakit Desteği… 

İhtiyaç sahiplerine 33 bin TL tutarında nakit desteğini açıklayan bankaya rağbet var. Yapmış olduğu kredi kampanyaları ile her zaman ön planda olan banka nakit sıkıntısı çeken vatandaşları rahatlatıyor. Kredi kampanyasında kredi onayı almak isteyen kişilere Akbank’tan önemli haber…

Akbank, nakit ihtiyacı olanlara 33 bin TL nakit destek sağlayacağını duyurdu. Kredi almak isteyenler için önemli açıklamalarda bulunan banka, gerekli bilgileri resmi internet sitesinden duyurdu. Sabah saatlerinde yapılan son dakika açıklamasında ihtiyaç sahiplerine toplam olarak 33 bin TL nakit destek vereceğini duyurmuş oldu. Akbank tarafından ihtiyaç kredisine hak kazanmak isteyenler, bazı şartları yerine getirmeleri gerekecek. Bu şartları sağlamanız durumunda kredi için onay alabilirsiniz.

Akbank üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak amacı ile işlem gerçekleştirecek kişiler, bankanın kredi politikalarına uygun değerlendirmeye tabi tutulmaları halinde ne kadar kredi onayı alacağını görebilirler. Kredi başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar, 33 bin TL lik krediyi kullanmaları için SMS atmak sureti ile yâda bankanın resmi internet sitesi üzerinden müracaatlarını yapmaları gerekir. Başvuru yapılarak düşük faiz oranlarının uygulandığı krediyi kullanmak mümkün.

İhtiyaç Kredisi Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Akbank’ın ihtiyaç sahiplerine yönelik uygulamaya koyduğu kredi için başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, banka kredi puanın 1400 ve üzerinde olması şartı ile banka tarafından sağlanan krediye hak kazanırlar. Kredi puanının uygun olması durumunda yüksek limitli kredi kullanma avantajına sahip olabilirler.

Son dakika kredi kampanyası olarak basına yansıtılan kredi ile birlikte Akbank, kredi puanı yüksek olan vatandaşların ihtiyaçları halinde 36 aya kadar yayılan vadelerle 33 bin TL tutarındaki krediyi kullanabilmek için başvuru işlemlerini yapabilir. Başvuru işlemlerini yapabilmek için SMS ile Akbank tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyenler, cep telefonundan başvurularını yapabilirler. Mesaj bölümüne girilerek kredi yazmaları, boşluk bırakarak TC kimlik numaraları yazıldıktan sonra 4425 nolu numaraya mesaj atabilirler. Bu şekilde yapılan başvuru ile onaylanacak kredi hakkında gerekli bilgiler başvuru sahibine banka tarafından iletilir.