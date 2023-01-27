TC kimlik numarasına ve IBAN numarasına ödeme: 40.000 TL hemen hesaplarda! 

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu yeni duyuru ile birlikte 40000 TL'ye kadar ödeme verici haberi verdi. Tc kimlik numarası üzerinden de nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu yapacak olan kişilerde 40000 TL 36 ay vadeli kredi ödemelerine hemen kendi hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 40000 TL kadar kredi ödemesi olacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan Akbank, yaptığı kampanyada kredi notuna bakarak vatandaşlar, onay vermektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar, kredi işlemlerini cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. Bireysel müşterileri, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda kredi yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numarası yazıp boşluk bırakıp, kullanmak istedikleri kredi limitini yazarak SMS Kredi Servisi numarası olan 44 25 numarasına mesaj göndermesi gerekiyor.

Akbank üzerinden 40 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler SMS haricinde ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler resmi internet sitesindeki başvuru formunu doldurduktan sonra 5 dakika içerisinde kredi sonucunu alacaktır. Onaylanan krediyi yine aynı şekilde banka şubesinden kullanabileceksiniz. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıması durumunda 40.000 tl krediyi kredi notu düşük olsa bile kullanabiliyor.