28-29-30 Ocak tarihlerinde, Hesaplarınıza 50.000 TL ödeme yapılacak! O Bankadan açıklama geldi! 

QNB Finansbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirirken ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemelerine devam edeceğini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecektir.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusu yapabilirsiniz...

Cep telefonu üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gitmeden hemen oturduğunuz yerden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için cep telefonunuz üzerinden TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. QNB Mobil uygulama üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler kendi banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte bu bankadan internet bankacılığı, ihtiyaç kredisi kullanarak, 50000 TL 36 ay vadeli kredi alabilirler.

Bunun için banka şubesine giderek başvuru yapmanız gerekmektedir. Banka şubesine giderek yapacağınız kredi başvurusu sonrasında banka sizin diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatacak ve buna göre onay verecektir.

Tüm bankadaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapattıktan sonra hızlı bir şekilde kredinizi alır ve 3 ay ertelemeli 2 ay ertelemeli olarak kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi onayı aldıktan hemen sonra 36 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu oluşturulur. Siz isterseniz daha düşük faiz oranları ve daha az vade ile kredi kullanabilirsiniz. Bu tamamen ödeme performansınıza bağlıdır.