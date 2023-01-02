TC Kimlik Numarasına ödeme: 80.000 TL için başvuru yaparak hemen onay alınacak, Tek banka veriyor...

T.c kimlik numaranız üzerinden 80.000'ye kadar nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanya Akbank tarafından duyuruldu.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan vatandaşlar Kredi işlemlerini hızlı bir şekilde Bu bankanın yapmış olduğu gelir belgesi 80.000 TL kredi imkanı sağlanıyor. Akbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak 24 ay vadeli Kredi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa akbank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz sizler de Cep telefonunuz üzerinden banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı uygulaması olan Akbank direkt uygulamasını indirerek buradan gelir belgesiz masrafsız 80.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bankanın sizler için yapmış olduğu bu kampanyaya katılabilmeniz için kredi puanı 1.400 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve cep telefonları üzerinden atmış oldukları mesaj ile birlikte aynı gün içinde kredi ödemesi olabilecekler.

Cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Mesaj kısmına girdikten sonra kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda Akbank üzerinden kredi kampanyasına katılmış olursunuz.