Qnb Finansbank hesabı olan müjdeli haberi aldı, 3 ay ertelemeli Kredi için hemen ödeme verilecek...

Qnb Finansbank hesabı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişileri uygun faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Qnb Finansbank hesabı olan vatandaşlar için başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar 5 dakika içerisinde şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde Kredi imkânından faydalanabilir. Qnb Finansbank Kendi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları duyuru ile birlikte Kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde ödemeleri internet bankacılığı üzerinden veya Cep telefonunuz üzerinden sms ile başvuru yapmanız durumunda banka şubeleri üzerinden sizlere gelir belgesiz olarak verecektir.

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sms ile hızlı bir şekilde sonuç verileri Kredi imkanı sağlanıyor ve ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli olarak yapılıyor.

SMS ile kredi başvurusu

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde kullanmış olacaksınız. Banka mobil uygulaması üzerinden de onay alabilir onaylanan tutarı şubelere gitmeden qnb mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat hesabınıza yatırabilirsiniz.