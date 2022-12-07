Aile Destek Ödemeleri Hesaba Yatıyor! 1250 TL Ödeme Nasıl Alınır?

Devletin dar gelirli ailelerin nakit ihtiyacını giderebilmek için sunmuş olduğu desteklere bir yenisi daha eklenmişti. Birkaç ay önce yapılan yeni düzenlemeler ile aile destek ödemeleri ücreti artırıldı. Yapılan ödemeler 850 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. Aile içerisindeki kişi başına düşen gelir üzerinden net bir rakam belirleniyor. E-devlet üzerinden online başvuru kabul ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinde bu ay hızını kesmeden hesaplara yatırılmaya başlandı. Daha önceden başvuruda bulunmuş olan ailelere 12 ay boyunca devam edecek olan yardım tutarının Aralık ayı ödemeleri hesaplara tanımlandı. Online başvuru süreci henüz başvuru yapmamış olan kişiler için geçerli oluyor.

E-devlet sistemi üzerinden herhangi bir kuruma gitmeden Aile Destek programına katılım sağlanabiliyor. Aile destek ödemeleri dışında devletin sunduğu fatura desteği ayrı ve ek hizmet olarak talep edilebiliyor. Yapılacak başvuru sonrasında en geç 1 ay içerisinde sonuç alınıyor. Ödemeler düzenli olarak her ayın 7'sinde başlatılıyor. PTT şubelerine gidilerek destek kapsamında kazanılan ödeme alınabiliyor.

Aile Destek Ödemesi Ne Kadar Oldu?

Devletin başlatmış olduğu Aile Destek programı ihtiyaç sahiplerine yönelik Haziran 2022 yılında hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. Son ödeme ise Mayıs 2023 yılında yapılacaktır. En fazla 12 aylık süreçte alınabilecek olan bu tutar aile içerisinde yaşayan fertlerin kişi başına düşen gelir tutarı üzerinden belirlemesi ile ortaya çıkarılıyor. Aile Destek ödemelerinde kişi başına düşen aylık gelir üzerinden belirlenen rakamın ortaya çıkarılabilmesi ya da öğrenilebilmesi için aşağıdaki tablo takip edilebilir

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı ve yatacak olan aylık ödeme tutarı:

450 TL ve altında olan aileler için 1.250 TL

450 TL üzeri 911 TL altı olan aileler için 1.100 TL

911 TL üzeri 1.372 TL olan aileler için 950 TL

1.372 TL üzeri 1.833 TL altı olan aileler için 850 TL

Aile Destek Ödemesi Yattı mı? Sorgulama İşlemleri

Aile Destek ödemelerinin yatıp yatmadığını sorgulamak isteyenler ise e-devlet platformu içerisinde yer alan bireysel alanı kullanarak öğrenilmesi mümkündür. Bunun için e-devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile sisteme giriş yapılır. www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşım sağlanabilir.

E-devlet platformuna erişim sağladıktan sonra sosyal yardım bilgileri sorgulama alanına geçiş yapılır.

Açılan sayfa içerisinde karşılaşılan yardım türleri tek tek incelenerek Türkiye aile destekleri programı seçilir.

Son aşamada ödemenin yatıp yatmadığı incelenebilir.

Ödeme yatırıldığında ödemeniz hazırdır yazısı ile karşılaşılması gerekir.

Aile Destek Ödemesinden Kimler Yararlanabilir?

Aile Destek ödemesinden faydalanmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. Düzenli olarak 12 ay boyunca verilecek olan destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların aşağıda yer alan şartları taşıması gerekiyor:

TC vatandaşı olması

Mavi kart sahibi olmaması

Yerleşim yerinin yurtiçi olması

18 yaşından büyük olması

Ailesinde yaşayan kişilerden herhangi birinin muhtar ya da noter veya hut memur olarak çalışmaması

Yurt dışında çalışıp borçlanan ya da emekli olan bir kişinin bulunmaması gerekiyor

Aİle destek ödemesi yapılırken hanenin genelde sosyo ekonomik durumu üzerinden gelir seviyesi belirlenip net olarak sonuca ulaştırılıyor.

Aile Destek Ödemesine Çocuk Destek Bileşeni Eklendi!

Devlet sunduğu desteklere çocuklu aileler için bir yenisini daha ekledi. Çocuk destek bileşeni adı verilen bu ödemeler Aile Destek programı kapsamında genişletilerek sunulan ek bir destek olarak zor durumda olan ailelere bildirildi. Çocuk sayısına göre yapılan destek tutarı ise 2022 yılında yükseltildi. Hak sahibi olan aileler sosyal ekonomik durumuna göre ihtiyaç sahibi olduğu tespit edildiği anda çocuk sayısı üzerinden destekten faydalanmaya başlayabilecek. Aile Destek programına başvurusu şartları karşılamadığı için reddedilen vatandaşlar sosyoloji ekonomik koşullarındaki şartlar değiştiği için yeniden başvuru yapılabilmesi için ek bir hak tanımlanacaktır. Aile Destek programı kapsamında başlatılan çocuk destek bileşeni hakkında faydalanmak isteyenlerin e-devlet platformu üzerinden online çocuk yardımı başvurusu alanını kullanarak destekten faydalanması mümkündür.

Çocuk Desteği Ne Kadar Oldu?

Tüm şartları karşılayanlar belirlenmiş olan rakamdan faydalanabilme fırsata sunulan hanelere yönelik çocuk sayısına göre ödenecek olan aylık destek tutarı aşağıda listelenmiştir: