Ev Hanımlarına Müjde Duyuruldu! Nakit İsteyen Ev Hanımlarına Şartsız Ödeme Limiti 10.000 TL Olacak. Nakit ihtiyacı olan kişilere hemen sonuç verilecek. Ev hanım olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 10000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara, Akbank ve İş bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler, ev hanımı olması ile birlikte banka kredi puanı yüksek olması gerekmektedir. Banka kredi puanı daha önceki çalışmalarından ötürü 1200 ve üzerinde olan ev hanımları, başvurularını gerçekleştirerek, bankalar üzerinden şubelere gitmeden 10000 TL ödeme alacak ve bu ödemeleri kendi hesaplarına yatıracak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, hızlı bir şekilde işlemlerini yapacaktır.

Akbank üzerinden ev hanımlarına 10 bin TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Akbank, başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında ev hanımı olan ve sigortasız olarak çalışan vatandaşlara kendi mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, hızlı bir şekilde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kredi kampanyalarına katılarak, 36 ay vadeli kredi kullanabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak yapabileceğiniz bu kredi kampanyasını hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

İş bankası iş cep uygulaması üzerinden ev hanımlarına 10000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

İş bankası iş cep uygulaması üzerinden ev hanım olan vatandaşlar on bin TL nakit kullanmak istiyorlarsa banka müşterisi olması ile birlikte işbankası internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekmektedir. İş bankası internet bankacılığı şifresi oluşturacak olan vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden, bankadan bugüne uygulaması üzerinden yapacak. 10000 TL ödeme almaları durumunda ise 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil kredi kullanacak olan vatandaşlar işbankası şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde işlem yapabiliyor. Resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, ne kadar kredi onayı aldığınız hemen görebilirsiniz.