TC kimlik numarasına göre ödeme: Son rakamı 0-8 arasında olanlar 30.000 TL alacak, Bu kampanya kaçmaz. Vakıfbank, yeni yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte bireysel kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ödeme verileceğini açıkladı. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvuru gerçekleştirerek, bu ay sonuna kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, bireysel kredi kampanyasına katılarak, Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

30000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz, banka müşterisi olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman bu işlemleri gerçekleştirebiliyor ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisine banka şubelerinden internet bankacılığından ve bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden yapabiliyor. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan herkes başvurularını gerçekleştirecek bu banka üzerinden yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte 30000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler ve başvurularını gerçekleştirerek, geldikleri zaman bu bankadan kredi kullanabileceklerdir. vakıfbank ihtiyaç kredisi üzerinden yapılacak olan işlemlerde nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, 3 ay ertelemeli, bu kredileri kullanabilir.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan müşteriler 30.000 TL’ye kadar uygun faizlerle kredi kullanabilirler. Banka müşterisi olan veya olmayan herkese bu imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en az 1 yıllık sigortası olması durumunda ve emekli olması durumunda 30.000 TL kredi için başvuru yapabilirler.

Kredi başvurusu Vakıfbank şubelerinden yapıldığı gibi müşteri hizmetleri ve ATM’lerden de yapılmaktadır. Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı alacağınız kredilerde uygun faizlerle işlem yaptığı gibi ayrıca banka 3 ay ertelemeli de kredi vermektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankanın internet sitesine girerek bu ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.