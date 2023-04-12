Devlet destekli 100.000 TL ödeme başladı! Başvuru yaparak ödeme alınacak! TC Kimlik sonucu belirleyecek

100.000 TL devlet destekli kredi için son dakika haber verildi. Bankadan uygun faizlerle verilecek olan bu kredi, Nisan ayı sonuna kadar kullandırılmaktadır. Kredi notu ve faiz oranlarına göre işlemlerinizi yapacağınız yeni kredi kampanyasında banka müşterisi olan kişilere hemen sonuç verilmektedir. Kredi almak isteyenler, başvuru yaparak ödeme alabilecekler ve bu ödemeleri hemen işleme sokacaklardır.

DEVLET DESTEKLİ ÖDEME!

Devlet destekli kredi ödemesi için bankaya giderek işlem yapacak olan kişilere, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank destek vermektedir. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, başvurusunu yaparak hemen ödeme alabileceklerdir. 100.000 TL kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi verilecektir. 100000 TL kredi almak için 24 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz. 100.000 TL işlem yapacak olan kişilere, 5 dakika içinde sonuç verilmektedir.

100.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler limitin yüksek olmasından dolayı bankaların şartlara bakmayacağını düşünebilirler. Ama bankalar aynı sistem üzerinden kredi vermektedir. Bu kredi limiti en düşük olsa da en büyük olsa da aynı kredi sicil ekranından sorgulama yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler onay almak istiyorsa TC vatandaşı ve 19 yaşından büyük olması gerekmektedir. Ayrıca daha önce banka çalışması olan ve sigortası olan kişilerin kredileri daha çabuk onaylanmaktadır. Kredi onayı için bankalar kredi puanına bakacaktır. 1100 ve üzerinde kredi puanı olan müşteriler başvurularını yapabilirler ve anında kredi kullanabilirler.