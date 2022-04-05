TC kimlik numarasına göre Denizbank ödeme yapıyor! 36 ay vadeli nakit imkanı sunulacak

Kimlik numarasına göre Ödeme yapacak olan Denizbank yapmış olduğu bu son kampanyada hızlı bir şekilde sonuç verecek ya 36 ay vadeli vatandaşların kredi puanına göre ihtiyaç kredisi kullandıracak. Banka 55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara hemen sonuç vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Kredi kullanacak olan kişilerin başvurularını sms ile veya internet sitesi üzerinden yapacaklar bu kredi kampanyaları üzerinden onay almak istiyorlarsa kredi puanı 1300 ve üzerinde olması gerekiyor.

Banka kredi puanı nasıl yüksek olması için daha önce bankalardan ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullanmış olmanız ve bu kredi ve kredi kartı ürünleri düzenli Ödemiş olmanız gerekmektedir. Denizbank bu şartlara uygun olan vatandaşlar hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir.

Denizbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen sonuç öğrenebilir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına da mesajı gönderin. Yapılacak olan başvuru sonrasında banka değerlendirmeye kısa süre içerisinde yaparak sizin Kredi puanınıza göre kaç para kredi onayı aldığınızı mesaj ile göndermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra almış oldukları kredi onayı ile birlikte kimliğini alarak en yakın DenizBank şubesine giderek Kredi kullanımına gerçekleştirebilir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden Denizbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve DenizBank'ın mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar da internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu 7gün 24saat yapabilir. Verilecek olan bu krediler bireysel ihtiyaç kredisi olarak vatandaşlara sunulmaktadır.