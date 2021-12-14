TC Kimlik Numarasına Göre Alacağınız 3000 TL Ödemeler Sabah 08.00'de Hesaplara Yatmaya Başladı

Para ihtiyacı olan kişilere son dakika haberi geldi. 3000 TL'ye kadar acil ihtiyacınız olduğunda bankadan hemen sonuç alabilecek ve 3000 TL'ye kadar işlem yapabileceksiniz. 3000 TL ve üzerinde kredi işlemleri yapmanız için kampanya yapan Denizbank, son dakika olarak sizlere bu sabah itibariyle kredi vereceğini açıkladı. Denizbank'ın yaptığı bu kampanya ile birlikte, başvuru yapmak isteyenler ister bankaya giderek ödeme alabilecek, isterlerse de bankaya gitmeden SMS ile başvuru yaparak ne kadar ödeme alacaklarını öğrenebilecekler.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, kredi notu 1200 ve üzerinde olması şartı ile başvuru yapabileceksiniz. Denizbank'tan 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişiler ayrıca daha düşük faiz oranları ile kredi kullanacaklar. Denizbank kendi resmi internet sitesi üzerinden de yaptığı açıklama ile bu kredilerde 36 ay vadeye kadar onay verileceğini açıkladı. Ayrıca kredi alacak kişiler ilk taksit ödemesini erteleyebilecekler...

Denizbank'tan Başvuru

Başvuru yapmak isteyenler, Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorsa SMS atabilirler. SMS ile kredi başvurusu için KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermeleri gerekiyor. TC kimlik yazan yere kredi başvurusu kim yapacaksa o kişinin tc kimlik numarası yazılması gerekiyor. 3280 numarasına attığınız mesaj sonrasında hemen sizlere sonuç verilecek ve bu sonuca göre kredi kullanmış olacaksınız. Denizbank onay verdiği müşterilere hemen TC kimlik numarasına göre sorgulama yaparak, sabah 8.00 itibariyle hesaplarına para gönderecektir.

Bankadan 3000 TL ve üzerinde başvuru yaparak kredi kullanmak isteyenler ayrıca bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak da kredi alabileceklerdir. Bankadan 3000 TL ve üzerinde işlem yapmak istiyorsanız, 3000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapacaksanız, mobil uygulamadan masrafsız ve gelir belgesiz kredi için internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir.

Denizbank, emekli olan kişilere ayrı kampanya yapıyor. Bankadan emekli maaşı alan kişiler, başvuru yaparken kredi notu düşük olsa bile istedikleri ihtiyaçlarda kredi alabiliyor. Emekli maaşınızı Denizbank'a taşıyarak hem kredilerden faydalanabilir hem de bankaların emekliler için yapmış olduğu tüm kampanyalardan şartsız olarak yararlanabilirsiniz. Banka emekli maaşını getiren kişilere 2000 TL'ye kadar ayrıca promosyon vermektedir.