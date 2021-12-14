Ziraat Bankası Hesabı Olanlara Duyuru Yapıldı, Önemli Açıklama Yayınlandı, Ay Sonuna Kadar Yapmanız Gerekiyor

Ziraat Bankası hesabı olan kişilere duyuru yapıldı. Banka hesabı olan kişiler, 10.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanmak istiyorsa, ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor. Banka hesabı olan ve acil para ihtiyacı olan kişiler için yapılan bu kampanya da nakit ihtiyacı olan kişiler, Ziraat Bankası banka hesabı olması durumunda hiç bir şekilde bankaya gitmeden hemen işlem yapacaklar.

Ülkemizin kamu bankası olarak hizmet vermeye devam eden ve en çok tercih edilip, müşteri portföyü yüksek olan Ziraat Bankası, yaptığı duyurular ile birlikte, uygun faizli kredi veren bankaların başında gelmektedir.

10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası müşterisi olmanız yeterli olacaktır.

Ziraat Bankası Kampanyaları Devam Ediyor

Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler, başvuru yaptıktan sonra kredi için bankanın belirlediği şartlara göre onay alacaklardır. Ziraat Bankası uygun faizlerle 10.000 TL ödeme yaparken bu parayı taksit ödemelerinde ilk 3 ay erteleme yapma imkanı da sunacak. Banka resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru sonrasında emekli olan ve çalışan kişilerin banka hesabı olması durumunda özel kampanyadan faydalanacaklardır.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılmak isteyenler, belirli şartlara göre kredi kullanırken, banka hesabı olmayan kişiler, başvurularını banka şubeleri üzerinden yapacaklar. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankadan almak kaydıyla kredi kullanabileceklerdir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubelerine taşıyarak işlem yaparsanız, hemen sizlere kredi hakkında bilgiler verilecek 10.000 TL haricinde 250.000 TL'ye kadar nakit kredi ve borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası sigortalı olarak çalışan kişilere de 6 aylık aynı iş yerinde sigortası olması durumunda onay verecek. Ziraat Bankası uygun faizlerle kredi imkanı tanırken, çalışan kişiler kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda onay alacakladır. Son dakika haberi ile gündem olan Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank'ta kredi vermek için sıraya giriyor.

Diğer kamu bankaları üzerinden de aynı şartlara göre kredi onayı alabilir, kredi kullanabilir ve tüm bankacılık işlemlerinizi masrafsız olarak yapabilirsiniz. Kredi detayları hakkında banka internet sitelerine girerek bilgi alabilirsiniz.