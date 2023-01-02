TC kimlik Numarasına göre 90.000 TL ve altında kredi ödemeleri, bugün başladı! Nakit ihtiyacı olan kişiler sıraya girdi

Kimlik numarası üzerinden 90000 TL 'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu ve düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Kimlik numaranız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek için aşağıdaki bankaların başlatmış olduğu kampanyalara katılarak, 90000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz.

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi ödemesi gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemesi vermektedir.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişiler en uygun faiz oranları ile birlikte işlemleri aşağıdaki bankalar tarafından yapılmakta.

1- Yapı kredi bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde internet üzerinden ve cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaları, ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi alabileceğinizi söylemek isteriz.

2- QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak yapabilirsiniz. Tc kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi işlemlerinizi gerçekleştirip, onaylanan kredileri, hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

3- Denizbank

Denizbank üzerinden verilecek olan 90000 TL kredi ödemesi kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar onay aldıklarını göstermektedir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara SMS atarak veya bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilir ve 24 ay vadeli kredi kullanabilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kimseler, başvuru yapmak için SMS atmak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilmekte olup, cep telefonları üzerinden öncelikle mesaj atabilirler. Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.