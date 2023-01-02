Az evvel açıklandı! SGK hiç çalışmadan emekli olma imkanı tanıdı! Erken emeklilik için formül belli oldu!

Erken emeklilik için formül belli oldu! SGK hiç çalışmadan emekli olma imkanı tanıdı! Az evvel açıklandı!SGK hiç çalışmadan emekli olma imkanı tanıması ile milyonlarca çalışamayan kişilere emekli olma şansı doğdu. Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde bazı kişilere bir takım şartların yerine getirilmesi durumunda hiç çalışmadan emekli olan olanağı sunuluyor. Emeklilik şartları erken emekli olmak isteyen tüm çalışanların araştırdıkları konuların başında gelmektedir. SGK sistemi kapsamında bazı özel hallerde emekli olmak isteyenlere çok daha özel olanaklar sağlayabiliyor. Bu olanakları kullanan kişiler hiç beklemedikleri bir zamanda ve yaşta emeklilik hakkı kazanıyor.

Hiç Çalışamadan Nasıl Emekli Olunur?

Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi kapsamında çalışanların emekli olmaları için ağır şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Fakat hiç çalışmadan bazı şartlarda emeklilik olanağı kişilere tanınmaktadır. Bunun yolu isteğe bağlı olarak sigorta yaptırmak olmaktadır. Dışarıdan isteğe bağlı sigorta yaptıranlar hiç işe gitmeden emekli olma imkanına sahip olabiliyor.

İsteğe bağlı sigorta olmak SGK mevzuatında 4A kapsamında değerlendirme yapılmaktadır. Bu sigorta türünde kişiler her hangi bir yerde çalışmadan Sosyal Güvenlik Kurumuna primlerini kendileri düzenli olarak ödüyorlar.

Böylece bu şekilde SGK tarafından sağlık hizmeti alınabilir ve emeklilik olanaklarından faydalanabilirler. Bu kişiler yaş şartlarını tamamlamaları halinde borçlanma yaparak toplu para ödemeleri durumunda anında emekli olabiliyorlar.

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