TC Kimlik Numarasına Göre 87 bin TL'ye Kadar Bonus Ödeme

Kimlik numarasına göre yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka müşterisi olması ile birlikte Kredi ödemeleri 87 bin TL olarak ödenmektedir. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda 24 ay vadeli 87.000 TL kredi imkanı'ndan faydalanabilirler. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlanıyor.

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu duyuru sonrasında Kredi ödemelerini alacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda kredi onayı alabilecekleri haberi verildi.

Başvuru

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız durumunda Kredi işlemlerinizi internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Garanti Bankası müşterileri olmanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeniz için banka müşterisi olan tüm vatandaşların Garanti Bankası internet şifresi oluşturarak müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya bankadan mobil uygulaması üzerinden 87.000 TL kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Emekli olan vatandaşlar emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabilir ve emekli maaş hesapları üzerinden yapmış oldukları kredi başvuruları ile birlikte diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatmak için destek kredilerinden faydalanabilmektedir.