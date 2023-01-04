EYT'li vatandaşlar dikkat! E-devlete girip kontrol edin tek bir harfle EYT'niz emekliliğiniz yanar gider

E-devlete girip kontrol edin tek bir harfle EYT'niz emekliliğiniz yanar gider... EYT'li vatandaşlar dikkat! 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan yasal düzenleme için bu düzenlemeye takılanlar ve aynı zamanda da emeklilik haklarını yitirmiş olan kişiler için sonunda beklenmekte olan müjdeli haber verilmiş aynı zamanda da burada da hükümet EYT yasası için de çalışmalara başladı.

Bu tarihler de çıkartılan yasa ile beraber aynı zamanda emekli olmak isteyen kişiler içinde aranılan şartlara yaş şartı eklendi. Aynı zamanda milyonlarca kişi için aranılan diğer iki şartta sigortalılık süresi ve prim gün şartlarıydı.

Bu harfler ne anlama geliyor?

EYT hakkında diğer bir önemli detay da bu harflerin de ne anlama geldiği sorusuydu buna bağlı olarak konu hakkında yapılan detaylı habere bağlı olarak son dakika duyurusu ile beraber de burada da hizmet dökümleri de dikkat çekmektedir.

Hizmet dökümünde yer alan bazı harflere bağlı olarak emeklilik hakkının yitirilmesi sonucunu da doğurabilmektedir. Bu harfler S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri olarak ilan edildi.

Eğer bu harflerden birisi çalıştığını iş yerlerinde bulunuyorsa EYT hakkı hakkında herhangi bir bildirim olamayacağı için de aynı zamanda kişinin emeklilik hakkı da buna bağlı olarak yanabilir.

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