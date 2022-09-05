TC kimlik numarasına göre 30.000 TL ve 50.000 TL arasında ödemeler yapılıyor! Sadece 2 banka anlaştı

TC kimlik numarasına göre ödeme alacak olan kişilere bankalardan destek verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlerde 30 bin TL ile 50 bin TL arasında nakit alabileceksiniz. Başvurunuzu yaparak nakit kullanacak olan kişilere 30 bin TL ve üzerinde işlem yapmaları durumunda vatandaşlara hemen kredi olarak ödemeler yapılmaktadır.

Başvurularınızı Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapabileceksiniz. Bu iki banka üzerinden başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan her bireyin kredi kampanyasına göre işlemleri yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alabilecek ve bu kredileri hemen hesaplarına atabileceksiniz.

Denizbank kredi başvurusu 30 bin TL ile 50 bin TL:

Denizbank üzerinden başvuru yapmak için SMS atabilirsiniz. Banka kredinotu 1200 ve üzerinde olan kişilere banka hemen destek olarak SMS ile kredi imkanı sağlayacaktır. Denizbank üzerinden hesaplarına giriş yaparak da internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi desteği alabilirsiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak nakit kredi kullanacak olan kişilere bankalar 30 bin TL ile 50 bin TL arasında nakit ödemelerini yapmaktadırlar. Nakit kredi almak için başvurunuzu yapmak istiyorsanız hemen destek olarak kredilerinizi hesaplarına atabileceksiniz. SMS ile kredi başvurusu için KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderin.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu 30 bin TL ile 50 bin TL:

Yapı kredi bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerde SMS atabilir veya Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirler. SMS ile kredi almak istiyorsanız Bireysel (boşluk) TC kimlik (boşluk) Aylık gelir yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde sizlere 5 dakika içinde ne kadar onay aldığınızı gösterecek olan kısa mesaj gelecektir. Kredi başvurusu onay alan kişiler en yakın banka şubesinden onaylanan tutarı gelir belgesi ile kullanabilmektedirler.