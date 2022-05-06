TC kimlik numarasına giriş yaparak ATM üzerinden verilen 19.000 TL nakit imkanı sağlanacak! TC kimlik numarası üzerinden 19.000 TL ödeme alacak kişilere nakit imkanı verilmektedir. Kampanya duyurusunu başlatan Yapı Kredi Bankası üzerinden cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, hemen kredi imkanı sağlamaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilir, hızlı bir şekilde bankadan hemen SMS satarak nakit ne kadar aldığınızı görebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atmak için başvuru yapacak olan kişilerin ücretli bir mesaj atarak bu bankadan kredi kampanyasına katılmalarına olanak sağlanmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak bu mesaja 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası, SMS, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaksınız. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, hızlı birşekilde kredi sonuçlarını öğrenebilecek, nakit kullanmak için hesaplarına para ödemelerini alabileceklerdir.

Banka şubeleri üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek olan kişiler ise TC kimlik bilgisi olan kimliğiyle birlikte ve gelir belgesinin yanında götürerek, Yapı Kredi Bankası şubesinden başvuru yapabilir. Resmi internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de başvurularını gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu görebilecek onaylanan tutarı hesabı olması durumunda internet bankacılığı aracılığı ile kendi hesabına yatırabilecek.