TC kimlik numarasına 99000 TL ödeme yattı! Bugün SMS ile kredi ödemesi resmen başladı

Olumlu kredi sonucu alacak olan tüm vatandaşlar için kampanya başlatan, TC kimlik numarası üzerinden de onay veren Denizbank, yapmış olduğu yeni kampanyada 99000 TL kimlik numaramıza göre ödeme vereceğini açıkladı. 99000 TL nakit kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuç verileceği bir kampanya duyuruldu. 99000 TL nakit kredi almak istiyorsanız, başvuru gerçekleştirecek olan kişileri belirli şartlara uygun olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek sizlerde işlemlerinize hızlı birşekilde yapabilirsiniz...

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, kimlikleri üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilirler ve anında kredi kampanyasına katılarak, başvurularını yapabilmektedirler. Kredi notu uygun olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bu kampanyalarda özellikle nakit kredi kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için başvuru yapmaları gerekiyor. Kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte SMS ile kredi onay alması durumunda büyük kredi kullanmak istemeleri durumunda, Denizbank şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Denizbank tarafından verilecek olan ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için belirtilen şartların sağlanması durumunda 36 ay vadeli kredi onayı alınabilir. Cep telefonundan mesaj bölümüne girilerek Kredim yazıp boşluk bırakılarak kendi TC kimlik numarası yazıldıktan sonra mesaj 3280 nolu numaraya gönderilir. Mesaj atılarak bankanın ihtiyaç kredisine başvuru yapılmış olur. Olumlu sonuç çıkması durumunda kredi her türlü ihtiyaç kredisi olarak kullanılabilir.