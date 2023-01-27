Garanti bankası ve 2 kamu bankası bireysel kredi vereceğini açıkladı! 10 bin TL üzeri hemen ödeme alın!

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başlatılan kampanyada bireysel kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirilecektir. Garanti Bankası, Ziraat Bankası Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda en düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 3 banka üzerinden de şubeler aracılığıyla ve internet aracılığıyla kredi ödenecektir. 50000 tl kadar kullanacağınız tüm kredilerde bankalar, sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulmaktadır.

50000 TL kredi almak için ayrıca banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalar da internet bankacılığı uygulamaları üzerinden gelir belgesiz, masrafsız kredi alabilirsiniz. Gelir belgesiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi kullanmak için banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan kendi banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

NAKİT BAŞVURU

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiren bankaların başında geliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden yapılacak olan tüm kredi işlemlerinde uygun faizlerle ihtiyaç kredisi ödemeleri, sizlere veriliyor. Garanti Bankası, Ziraat Bankası Vakıfbank, ihtiyaç kredisi alacak olan ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç vermektedir. En yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gittikten sonra başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bankadan ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Bankaların kredi politikalarında en az kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca bir gelirinizin olması ve daha önce kullanmış olduğunuz kredi ve kredi kartı borçlarından da sıkıntısız olmanız gerekmektedir. Bu şartlara uygun olduğunuzda banka sizlere hemen kredi imkanı sağlar. Şimdi sizin bu bankalardan kolay bir şekilde nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.