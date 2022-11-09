TC kimlik numarasına 9399 TL Ödeme Yattı! Son Dakika

Kimlik numarası üzerinden 9399 TL ödeme alacak olan vatandaşları, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kampanya ile birlikte hemen kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Kimlik numaranız üzerinden sizlerde, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde nakit alabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi alabileceğiniz kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka kredi puanı uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde onay verilmektedir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi puanınız uygun olması durumunda, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

BAŞVURU

Denizbank üzerinden banka kredi puanı uygun olup ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilecek. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sağlayacaktır. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız hemen işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceksiniz.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte cep telefonunuz üzerinden kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu onay olan tüm vatandaşlar hemen en yakın banka şubesi üzerinden olaylardan tutarım kullanabilmektedir.

Sms ile kredi başvurusu, yapabileceğimiz bir diğer banka olan Yapı Kredi Bankası üzerinden de cep telefonunuz üzerinden Hürriyet'e mesaj atarak, kredi işlem yapabilirsiniz. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.