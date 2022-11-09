Garanti Bankası banka hesabı olan vatandaşlara 5 gün içinde ödeme yapılacağı açıklandı.

Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyalarda uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan kişilere 5 gün içinde ödeme yapılacağı duyuruldu. Garanti Bankası, 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan kampanyalarda uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatacağı bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 50000 TL'YE KADAR kredi ödemesi veriyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara, Garanti Bankası, ihtiyaç kredisini 36 ay vadeli olarak ödemektedir. Bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bireysel müşterileri, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, Garanti Bankası üzerinden başlatılan bu kampanya katılarak, 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onay aldıklarını görebilmektedirler.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirelim, bu bankalar üzerinden kredi kullanabilmektedir. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerini yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan kredileri de hesaplarınızı yatırarak, ne kadar onay aldığınızda görebileceksiniz. 50000 TL üzerinde kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli işlemi yapacak olan bu bankalar üzerinden 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sizler için sağlanmaktadır. 50000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, ayrıca bankalar, sizlere borç kapatma kredisi imkanı sağlamaktadır.