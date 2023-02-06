TC kimlik numarasına 77.000 TL ödeme oldu! Bu haber kaçmaz...

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde 77000 TL'ye kadar kredi ödemesi veriliyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirebilirsiniz. Kimlik numaramız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşları 77000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilecek.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilir ve 24 ay vadeye kadar kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. 2 banka tarafından da yapılan bu kredilerde kredi notu uygun olan vatandaşlar, başvuru yapabilmektedir.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin cep telefonları üzerinden SMS atarak kolay bir şekilde işlem yapacağını söyleyebiliriz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Deniz Bank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, 32 80 numarasına kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak gönderebilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar ise ihtiyaç kredisi başvurusu için bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeleri durumunda 77000 TL kredi başvurusunda bulunabilir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda bu bankaların mobil uygulamalarını ve resmi internet sitesini kullanarak da başvuru yapmanız mümkün olmaktadır.