TC Kimlik Numarasına 75000 TL Ödeme Almayanlar Var! Bu 3 Gün İçinde Başvuru Yapın, Son Şans

TC kimlik numaramız üzerinden 75000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, 3 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda şartlara uygun olarak banka şubelerine gitmeden de kredi imkanından faydalanabilecekleri yeni bir kredi paketi hazırlandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli kredi verileceği duyuruldu.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden mesaj atarak veya kendi banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulamalarına giriş yaparak buradan kredi başvurularında bulunabiliyor. yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına yatırabileceğini de söylemek isteriz.

SMS KREDİ

Sms ile başvuru yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden bireysel TC kimlik, aylık gelir ve doğum tarihine gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için SMS ile ihtiyaç kredisi onayı alan vatandaşlar şubelere giderek, 75000 TL kredi kullanabilir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurularda 75000 TL kadar kredi alacak olan tüm vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemelerinden de faydalanabileceğini söylemek istiyoruz.

MOBİL KREDİ

Banka hesabı olan kişiler, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasını indirerek internet bankacılığı ile birlikte şifresini giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunurlarsa daha düşük faiz oranlarından ve masrafsız gelir belgesiz kredi kampanyasından faydalanabiliyor. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve hesaplarına ödemeler yatırılarak 75000 TL kredi kullandırılacaktır.