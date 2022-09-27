Bankalara Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlara Önemli Haber! 3 Banka Kapatmaya Niyetli! Hemen Başvur!

Bankalar üzerindeki kredi kartı ve kredi borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için yeni bir haber paylaşıldı. Borç kapatma kredisi olarak 100000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak rahat bir nefes alabileceksiniz. Borç kapatma kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde 100000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemeleri verilecek ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak, hemen kullandırılacaktır.

Kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankalarında başlatmış oldukları borç kapatma kredilerinde özellikle bireysel müşterilerin tüm banka borçlarını tek bir yerde toplamak için yapmış oldukları başvurularda, düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabilecekleri yeni bir paket hazırlandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan kampanyada, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankaların vermiş oldukları 100000 TL borç kapatma kredisi kampanyasına katılabilir ve 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Garanti Bankası...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Garanti Bankası şubelerine giderek kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarında özellikle bireysel müşterilerin düzenli olarak bir geliri olması veya kredi başvurusunu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda da maaş müşterisi olması isteniyor. Maaş müşterisi olan tüm vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri bu kampanyalardan faydalanmak için en yakın banka şubesine giderek değil, kolay bir şekilde işlem yapabilmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir, onaylanan kredilerde borç kapatma kredisi olarak hesaplara yatırılır. Sadece güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarımız için başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.