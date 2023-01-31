TC kimlik numarasına 6000 - 12000 TL ödeme yatacak! Banka açıkladı!

Kimlik numaranız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz ihtiyaç kredisi ödemelerinde uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde veriliyor. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvuruda ile birlikte kredi ödemelerini aynı gün içinde alacak olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç veriliyor. Denizbank tarafından başlatılan kampanyaya katılacak olan tüm vatandaşların kimlik numarası üzerinden 6000 TL ile 12000 TL ödeme alması mümkün olacaktır.

Tc kimlik numarası üzerinden başvuru...

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa bankanın kendi uyguladığı kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekmektedir. ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, nakit ihtiyacı olup, kredi notu uygun olması durumunda bu ödemeleri gelir belgesiz alabilmektedirler.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak, Denizbank'ın başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabiliyor. Sms ile kredi başvurusu yaparak, TC kimlik numaranız üzerinden ödeme onayı alıp almadığınızı görmek istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderin.

Denizbank 32 80 numarasına mesaj gönderen tüm vatandaşların değerlendirmelerine hızlı birşekilde yapacak, onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri de sizlere, SMS ile aynı gün içinde sunacaktır. Denizbank, mobil uygulaması kullanan vatandaşlarda kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına hızlı bir şekilde katılabilir.