1 gün içinde başvuru yapan kişilere, Müdür onaylı yeni kredi paketi hazırlandı! Banka açıklaması gündem oldu!

Başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizler için başlatılan yeni kampanya katılarak, dilediğiniz zaman kredi ödemesi alabileceğiniz bir kampanya, Akbank tarafından duyuruldu. 1 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, hiçbir şekilde sıra beklemeden internet bankacılığı uygulamaları ve internet şubesi üzerinden başvuru gerçekleştirerek, Akbank üzerinden hızlı bir şekilde kredi alabilir. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi imkanı sağlayacak olan Akbank, yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vereceğini açıkladı.

Akbank Direkt uygulaması, İhtiyaç Kredisi!

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemesi veriliyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyaları aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabiliyorsunuz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir.

Sms ile kredi başvurusu ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi başvurularını gerçekleştirerek, onay alabilmektedir.