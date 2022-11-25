TC kimlik numarasına 2000 TL ile 40000 TL arasında nakit ödemeleri yatıyor! işte beklenen kampanya ve detayları...

Tc Kimlik Numarası: 2000 TL ile 40000 TL arasında ödeme alacak olan vatandaşlara kampanya başlatan banka açıklandı. Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Denizbank ile birlikte Finansbank tarafından başvurularını gerçekleştirmeleri halinde bireysel tüketici kredisi kullanabilecek ve gelir belgesiz olarak bu kredileri hesaplarına yatırabilecek. Tc Kimlik numaranız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hemen gerçekleştiriliyor. Kimlik numarası üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde 2000 TL ile 40000 TL arasında ödeme alabilir, kredi puanı yüksek olması durumunda bankadan düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Denizbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı SMS atarak hemen işlem yapabilir ne kadar kredi onayı aldığınızda hemen görebilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız sizler de 2000 TL ile 40000 TL arasında şekilde mesaj atarak destek alabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak mesaji 32 80 numarasına göndermeniz yeterlidir.

Finansbank Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bu tip ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden cep telefonları üzerinden atmış oldukları mesaj ile birlikte bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebiliyorlar. Tc kimlik numarası üzerinden 50 30 numarasına mesaj olarak atmanız durumunda, sizlerin nekadar onay aldığınızı gösterilecek olan bir mesaj gelecek ve onaylanan bu kredi hesaplarınızı yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.