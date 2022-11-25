EYT’liler ne zaman başvuracak, ne zaman maaş alacak? EYT’lilere kademeli emeklilik geldi!

Prim günleri eksik olanlar şartları uyuyorsa borçlanma yapabilir. Borçlanma imkanı sadece askerlik ve doğumlarla sınırlı değil. Doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabiliyor. Gurbetçiler de yurt dışı borçlanması yapabiliyor. Geçmişte dondurulan hizmet süresi olan Bağ-Kur’lular ise bunların tamamını ihya ile canlandırabilir. İsteğe bağlı sigorta ile de primler tamamlanabiliyor. Ancak bu yöntemde aydan aya ödeme yapmak gerektiği için süreç uzuyor.

Borçlanma sigorta başlangıcını geriye çeker mi?

Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik, avukatlık stajı, stajdan sonra yapılan doğumlar nedeniyle yapılan borçlanma başlangıç tarihini borçlanma yapılan gün sayısı kadar geriye çekebiliyor. Yıpranma payı da sigorta başlangıcını geri çeken imkanlar arasında bulunuyor. Ancak bu yollarla sigorta başlangıcını geriye çekenlerin EYT düzenlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı düzenlemenin Meclis’e sevk edilmesiyle belli olacak.

Düzenleme ne zaman olacak?

EYT’liler için hazırlanan yasa tasarısı Aralık ayında Meclis’e gelecek. Ocak ayında da yürürlüğe alınması bekleniyor. Düzenleme Meclis’e geldiğinde yürürlük tarihi de belli olacak.

EYT’liler ne zaman başvuracak ve ne zaman maaş alacak?

EYT düzenlemesi eğer Ocak ayında uygulamaya alınırsa, bu tarihten itibaren başvurulabilecek. Bu durumda ilk maaş da bir sonraki ay başında yani 1 Şubat’ta hesaplanmaya başlayacak. İşlemler bittiğinde Ocak ayında başvuranların hesabına 1 Şubat’tan itibaren biriken maaşı yatırılacak.

Kademeli emeklilik ne zaman tamamlanacak?

EYT’li kadınların tamamı için 20 yıllık süre dolmuş durumda. Erkeklerde 25 yıllık süre ise 2022’ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT’li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hâlâ prim günü eksik olanlar kalacak. Yılı tamamlayıp primi eksik olanlar tamamladıklarında emekli olacak.

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