Cumhurbaşkanı Gece İmzaladı! Emekliye 2 Ay Boyunca Ek Ödeme Verilecek: Emekliye Müjdeli Haber...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekli maaş alan tüm vatandaşlar için yapmış olduğu yeni duyuruda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için iki ay boyunca ek ödeme verileceğini açıkladı. Sadece kamu bankaları üzerinden verilecek olan bu nakit kampanyasına emekli olan vatandaşlar ve emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan herkes başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak nakit ihtiyacınızın olması durumunda, şubelere gitmeden de ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan emekliler, daha önce kredi kullansalar bile düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda tekrardan 50000 TL için başvuruda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşına kredi

Verilecek olan bu krediler, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak sizlere kullandırılmaktadır. Maddi sıkıntı çeken emekliler emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi almak istedikleri zaman kamu bankalarını tercih etmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağladığı gibi kendi bankasından emekli maaş alan tüm vatandaşlara da devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak ve ek ödemeler vereceğin açıkladı.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde işlemlerinizi hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 75 yaşına kadar olan tüm emeklilere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. 50000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte uzun vadelerde kredi ödemenizi gerçekleştirilmesini isteniyor.

Başvurularını gerçekleştirecek olan emeklerin, diğer bankalardaki olan borçları sıkıntı ise borç kapatma kredisi kampanyasına katılabiliyor. Sizlerde eğer emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız, hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi kampanyalarına katılarak destek kredilerinden faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve halk bankın resmi internet sitesine girerek güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir, başvuru şartlarını alabilir, yemekler için yapılan tüm kampanyalara, buradan göz atabilirsiniz.